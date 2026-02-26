Hub Power präsentierte Quartalsergebnisse

Hub Power hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 59,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at