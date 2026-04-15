HUB präsentierte Quartalsergebnisse

HUB ließ sich am 13.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HUB die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,58 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,83 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HUB 2,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 48,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HUB ein EPS von 35,46 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,34 Milliarden JPY, während im Vorjahr 10,72 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at