HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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06.11.2026 04:11:25
HubSpot: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings conference call, held on Nov. 4, 2026, HubSpot (NYSE:HUBS) reported constant-currency revenue growth of 17% year over year. As artificial intelligence transforms how customer relationship software creates value, understanding how the business adapts pricing and product delivery is critical for shareholders.
Three things management said stand out.
HubSpot is adjusting its pricing by combining fixed seat costs with usage-based credits for its artificial intelligence tools. This strategy aims to lower initial pricing barriers for smaller accounts while capturing upside as clients consume more automated services over time.
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