General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
01.11.2025 08:14:00
Huge News for GE Aerospace Investors (and Why It's Already Boosting Earnings)
In GE Aerospace's (NYSE: GE) latest earnings report, management raised its full-year guidance for revenue, earnings, and free cash flow. While that's great news in itself, the reasons behind the hike in expectations are what should excite both shareholders and the aerospace industry. Here's why.First, here's a look at the progression of GE Aerospace's headline guidance through the year. It's an impressive development, and primarily driven by its commercial engines and services (CES) segment. However, there's been a slight improvement in the other segment, defense and propulsion technologies (DPT), as well: Management started the year expecting DPT operating profit of between $1.1 billion and $1.3 billion, but has since upgraded it to a range of $1.2 billion to $1.3 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Electric Co.mehr Nachrichten
Analysen zu General Electric Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|58 075,00
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.