Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
01.11.2025 12:30:00
Huge News for Uber Stock and Nvidia Stock Investors as Companies Partner on Driverless Technology
Driverless technology is being popularized by Elon Musk and Tesla (NASDAQ: TSLA), but there are many others building technology to serve this innovative category.*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 27, 2025. The video was published on Oct. 29, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25