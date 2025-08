Uber-Aktie trotzdem rot: Mehr Umsatz und Gewinn

Der Fahrdienstleister Uber hat seine Bücher geöffnet. So schnitt der Konkurrent von Lyft im abgelaufenen Quartal ab.

Der Fahrdienstvermittler Uber hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2025 mehr verdient. Der Gewinn je Aktie zog von 0,47 US-Dollar auf 0,63 US-Dollar an, damit verdiente Uber mehr als am Markt erwartet worden war. Die EPS-Schätzungen der Experten hatten sich zuvor auf 0,62 US-Dollar je Aktie belaufen.

Auch auf Erlöseseite lief es besser: Der Umsatz zog von 10,7 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 12,7 Milliarden US-Dollar an, hier hatten Analysten zuvor Umsätze von 12,47 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Uber-Aktie legte zunächst zu, inzwischen fällt sie an der NYSE um 0,65 Prozent auf 88,81 US-Dollar zurück.



Redaktion finanzen.at