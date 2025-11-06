HUGO BOSS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HUGO BOSS hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,790 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 989,0 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,03 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,826 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,00 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at