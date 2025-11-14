Humacyte: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Humacyte ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Humacyte die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at