Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
|
05.11.2025 12:38:06
Humana Inc Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Humana Inc (HUM) released earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $134 million, or $1.62 per share. This compares with $651 million, or $3.98 per share, last year.
Excluding items, Humana Inc reported adjusted earnings of $527 million or $3.24 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.83 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $32.649 billion from $29.397 billion last year.
Humana Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $134 Mln. vs. $651 Mln. last year. -EPS: $1.62 vs. $3.98 last year. -Revenue: $32.649 Bln vs. $29.397 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $17.00
