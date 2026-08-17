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17.08.2026 06:31:29
HUMANWEB, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HUMANWEB, hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -14,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 989,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 766,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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