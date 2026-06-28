Pride Holdings Group Registered Shs Aktie
ISIN: US42470Q2049
|
28.06.2026 17:23:21
Hungary holds first post-Orban Budapest Pride march
Tens of thousands packed Budapest's streets despite scorching heat. Former right-wing leader Viktor Orban tried to ban the march last year as part of a wider LGBTQ+ crackdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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