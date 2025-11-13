HURXLEY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HURXLEY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at