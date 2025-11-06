|
06.11.2025 06:31:29
Hut 8 Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hut 8 Mining hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2860,82 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,05 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Hut 8 Mining im vergangenen Quartal 111,12 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 170,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hut 8 Mining 41,15 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!