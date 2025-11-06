Hut 8 Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hut 8 Mining hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2860,82 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,05 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hut 8 Mining im vergangenen Quartal 111,12 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 170,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hut 8 Mining 41,15 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at