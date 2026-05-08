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08.05.2026 06:31:29
Hut 8 präsentierte Quartalsergebnisse
Hut 8 hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,870 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Hut 8 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 211,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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