Hut 8 Mining Aktie

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WKN DE: A2JGE9 / ISIN: CA44812T1021

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04.11.2026 13:58:09

Hut 8 Q3 Earnings Rise On Unrealized Gains, Shares Down

(RTTNews) - Hut 8 Corp. (HUT), an energy infrastructure platform company, on Wednesday reported a year-over-year increase in its third-quarter earnings compared to last year, despite lower revenue. The increase in earnings was mainly due to higher unrealized gains in the third quarter of 2026.

Net income for the quarter was $189.494 million, compared to net income of $50.612 million in the prior-year period.

Operating income for the three months was $318.207 million, compared to $72.655 million in the previous year's quarter. The increase was mainly due to $413.789 million of primarily unrealized gains on digital assets in the third quarter of 2026.

Revenue was $71.071 million compared to $83.510 million in the third quarter of 2025.

HUT shares were trading at $57.52 in Wednesday's premarket activity, 9.77 percent lower than Tuesday's close at $63.75, which was up 15.90 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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