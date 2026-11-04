Hut 8 Mining Aktie
WKN DE: A2JGE9 / ISIN: CA44812T1021
|
04.11.2026 13:58:09
Hut 8 Q3 Earnings Rise On Unrealized Gains, Shares Down
(RTTNews) - Hut 8 Corp. (HUT), an energy infrastructure platform company, on Wednesday reported a year-over-year increase in its third-quarter earnings compared to last year, despite lower revenue. The increase in earnings was mainly due to higher unrealized gains in the third quarter of 2026.
Net income for the quarter was $189.494 million, compared to net income of $50.612 million in the prior-year period.
Operating income for the three months was $318.207 million, compared to $72.655 million in the previous year's quarter. The increase was mainly due to $413.789 million of primarily unrealized gains on digital assets in the third quarter of 2026.
Revenue was $71.071 million compared to $83.510 million in the third quarter of 2025.
HUT shares were trading at $57.52 in Wednesday's premarket activity, 9.77 percent lower than Tuesday's close at $63.75, which was up 15.90 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hut 8 Mining Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Hut 8 Mining Corp Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.