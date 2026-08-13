HUYA A präsentierte Quartalsergebnisse

HUYA A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 255,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at