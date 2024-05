Hybrid Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hybrid Financial Services hat am 16.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 132,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,660 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 51,87 Millionen INR – ein Plus von 50,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hybrid Financial Services 34,39 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at