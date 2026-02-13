|
13.02.2026 13:50:40
Hydro One Earnings Up In Q4
(RTTNews) - Hydro One Ltd. (H.TO, HRNNF), an electricity transmission and distribution provider, on Friday reported its net income increased in the previous year.
For the fourth quarter, net income attributable to common shareholders increased to C$234 million from C$201 million in the prior year.
Earnings per share were C$0.39 versus C$0.33 last year.
Revenue increased to C$1.76 billion from C$1.58 billion in the prior year.
The company on Thursday declared a quarterly cash dividend of $0.3331 per common share, payable on March 31, to shareholders of record on March 11.
The dividend is designated as an "eligible" dividend for Canadian income tax purposes.
Hydro One is currently trading 1.97% higher at C$55.98 on the Toronto Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.