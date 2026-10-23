Norsk Hydro ASA Aktie

Norsk Hydro ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851908 / ISIN: NO0005052605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 07:27:27

Hydro Q3 Net Profit, Adj. EBITDA Climb

(RTTNews) - Norsk Hydro ASA (NHYDY.PK, NHYKF.PK), a Norwegian aluminium and renewable energy firm, reported Friday significantly higher profit in its third quarter, mainly with increased revenues amid higher prices.

In the third quarter, net income attributable to Hydro shareholders surged to 5.378 billion Norwegian kroner from last year's 2.194 billion kroner.

Earnings per share were 2.73 kroner, up from 1.12 kroner a year ago.

Adjusted earnings per share increased to 2.3 kroner in the third quarter from 1.0 kroner last year.

Earnings before financial items and tax or EBIT were 5.915 billion kroner, higher than 3.491 billion kroner in the prior year.

Hydro's adjusted EBITDA was 9.089 billion kroner, up from 5.996 billion kroner in the same quarter last year.

The company attributed the growth to higher all-in metal prices and higher alumina prices, along with improved earnings in Recycling and Extrusions. The strong performance was partially offset by higher anode and energy costs in Aluminium Metal, and increased energy costs in Bauxite & Alumina due to gas supply disruptions, among others.

Total revenue and income increased to 53.240 billion kroner from 51.993 billion kroner last year. Revenue was 52.128 billion kroner, up from 50.546 billion kroner in the previous year.

Further, Hydro has updated its year-end capex guiding to around 12.5 billion kroner, down from 13.5 billion kroner, and net working capital guiding to around 32 billion kroner, up from 30 billion kroner.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Norsk Hydro ASA

mehr Nachrichten

Analysen zu Norsk Hydro ASA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Norsk Hydro ASA 6,42 -6,41% Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro AsaShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 6,30 -5,97% Norsk Hydro AsaShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen