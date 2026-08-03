Hypersoft Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hypersoft Technologies lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hypersoft Technologies ein EPS von 1,96 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 775,3 Millionen INR – ein Plus von 680,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hypersoft Technologies 99,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at