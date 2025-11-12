Hypoport SE legte Quartalsergebnis vor

Hypoport SE hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hypoport SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 153,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at