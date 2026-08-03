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03.08.2026 06:31:29
Hyundai Engineering and Construction präsentierte Quartalsergebnisse
Hyundai Engineering and Construction lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1035,49 KRW gegenüber 853,00 KRW im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 6 842,30 Milliarden KRW, gegenüber 7 720,72 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,38 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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