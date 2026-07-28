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28.07.2026 06:31:29
I CONTROLS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
I CONTROLS hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 266,36 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 182,00 KRW erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,25 Prozent auf 153,73 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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