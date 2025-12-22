NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
22.12.2025 15:00:00
I Grew Up on Atari. Now I'm Reliving My Childhood on the Gamestation Go
Commentary: Wander down Gen X gamer memory lane with 200 games, including Pac-Man, Asteroids, Berserk and Centipede.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atari SA Prov. de Regroupement
|0,11
|-8,47%
|NOW Inc When Issued
|11,60
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.