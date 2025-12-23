Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
23.12.2025 13:01:10
I Love NotebookLM, but This Open-Source Version Could Tempt Me to Switch
Open Notebook is an open source and privacy respecting alternative that is on the cusp of greatness.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!