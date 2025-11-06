iA Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

iA Financial hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,00 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat iA Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,49 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at