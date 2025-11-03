IAC InterActiveCorp Aktie
WKN DE: A0Q8BY / ISIN: US44919P5089
|
03.11.2025 22:49:55
IAC Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - IAC Inc. (IAC) announced Loss for third quarter of -$21.9 million
The company's earnings came in at -$21.9 million, or -$0.27 per share. This compares with -$243.7 million, or -$2.93 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.1% to $589.8 million from $642.0 million last year.
IAC Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21.9 Mln. vs. -$243.7 Mln. last year. -EPS: -$0.27 vs. -$2.93 last year. -Revenue: $589.8 Mln vs. $642.0 Mln last year.
