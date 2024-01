Iberdrola-Aktie im Plus: Avangrid kündigt den Fusionsvertrag mit PNM Resources auf

Wie Iberdrola mitteilte, hat Avangrid die Vereinbarung gekündigt, da die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht in dem von den Parteien vereinbarten Zeitrahmen erfüllt worden seien. Iberdrola hält rund 82 Prozent an Avangrid. Den letzten Vorschlag, den im Oktober 2020 geschlossenen 4,3 Milliarden US-Dollar schweren Fusionsvertrag zu verlängern, hatte Avangrid abgelehnt.

PNM Resources, das seinen Sitz im US-Bundesstaat New Mexico hat, teilte separat mit, sein Board of Directors habe einer Fristverlängerung zugestimmt, die von Avangrid nicht akzeptiert worden sei.

Die Iberdrola-Aktie steigt zeitweise um 0,25 Prozent auf 11,90 Euro an der Börse Madrid.

Die Transaktion, die ursprünglich bis Ende 2021 abgeschlossen werden sollte, war bis 31. Dezember 2023 verlängert worden, um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von New Mexico abzuwarten. Der hatte über die im Januar 2022 eingelegte Berufung der New Mexico Public Regulation Commission zu entscheiden, die die Transaktion ablehnte, so PNM.

PNM-Chairman und -CEO Pat Vincent-Collawn sagte, das Unternehmen sei sehr enttäuscht über die Entscheidung von Avangrid.

BARCELONA (Dow Jones)