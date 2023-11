IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,674 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2023 auf 62,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 230,61 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 130,61 Prozent angezogen.

Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,60 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at