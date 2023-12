IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.12.2022 wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,209 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,82 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 206,68 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,67 Prozent erhöht.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,70 Mrd. Euro gelistet. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at