IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amadeus IT-Papier bei 28,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,534 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.08.2024 214,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,70 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 114,49 Prozent.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 26,21 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Anteils auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at