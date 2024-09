IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,026 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 974,36 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 05.09.2024 auf 60,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,56 Prozent.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,08 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at