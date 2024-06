IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 69,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Amadeus IT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,436 Amadeus IT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,52 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 27.06.2024 auf 62,36 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,48 Prozent.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 27,77 Mrd. Euro wert. Der Amadeus IT-Börsengang fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Zum Börsendebüt des Amadeus IT-Papiers wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at