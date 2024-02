IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: Wäre ein Investment in Amadeus IT vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Heute vor 5 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64,66 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,466 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 993,20 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 08.02.2024 auf 64,22 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,68 Prozent.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,99 Mrd. Euro gelistet. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at