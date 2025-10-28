IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,28 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 437,995 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 606,34 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 27.10.2025 auf 12,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 460,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bankinter, einen Börsenwert von 11,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at