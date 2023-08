IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Telefonica gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Telefonica-Aktien gewesen.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,22 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 216,301 Telefonica-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.08.2023 4 641,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,82 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 641,40 EUR, was einer negativen Performance von 53,59 Prozent entspricht.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 21,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at