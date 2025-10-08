Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
08.10.2025 10:04:30
IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 104,068 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 326,11 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 07.10.2025 auf 12,07 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,26 Prozent erhöht.
Acerinox wurde am Markt mit 2,96 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
