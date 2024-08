IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.

Am 16.08.2021 wurde die Amadeus IT-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,14 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,179 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 108,94 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 15.08.2024 auf 57,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,89 Prozent.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 24,79 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at