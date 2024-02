IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 54,86 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 1,823 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 117,57 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,57 Prozent.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 29,26 Mrd. Euro. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at