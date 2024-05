IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315,060 Amadeus IT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 558,92 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 09.05.2024 auf 62,08 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 95,59 Prozent gleich.

Der Amadeus IT-Wert an der Börse wurde auf 27,14 Mrd. Euro beziffert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Papiere zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

