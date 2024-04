IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingefahren

Am 26.04.2021 wurde die Amadeus IT-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,675 Amadeus IT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 99,16 EUR wert. Mit einer Performance von -0,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,21 Mrd. Euro. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Amadeus IT-Papiers lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at