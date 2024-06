IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,360 Amadeus IT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 942,85 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 13.06.2024 auf 65,66 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,72 Prozent verringert.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,67 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Papiere fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at