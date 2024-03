IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.03.2023 wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 290,529 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2024 auf 19,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 717,61 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 717,61 EUR entspricht einer negativen Performance von 42,82 Prozent.

Insgesamt war Corporacion Acciona Energias Renovables zuletzt 6,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

