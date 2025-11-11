IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254,842 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 243,63 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 10.11.2025 auf 24,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,56 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at