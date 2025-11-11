Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition? 11.11.2025 10:03:38

IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,24 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254,842 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 243,63 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 10.11.2025 auf 24,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,56 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corporacion Acciona Energias Renovablesmehr Nachrichten

10:03
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
04.11.25
 IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
14.10.25
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
07.10.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
16.09.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
09.09.25
 IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
19.08.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
12.08.25
 IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)