Mapfre Aktie

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

Mapfre-Anlage im Blick 24.09.2025 10:03:52

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.09.2020 wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,31 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 762,777 Mapfre-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 951,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 195,19 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 11,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Mapfre 3,85 0,16% Mapfre

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen freundlich
Der heimische und der deutsche Leitindex zeigen sich zur Wochenmitte in Rot. Die Indizes in Asien präsentieren sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

