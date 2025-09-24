Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Anlage im Blick
|
24.09.2025 10:03:52
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 24.09.2020 wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,31 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 762,777 Mapfre-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,87 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 951,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 195,19 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 11,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
