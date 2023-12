IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,388 Amadeus IT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 64,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 248,65 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,49 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amadeus IT eine Marktkapitalisierung von 29,13 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at