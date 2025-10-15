IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Solaria Energia eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Solaria Energia-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Solaria Energia-Anteile an diesem Tag 17,57 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,692 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2025 auf 14,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,38 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 83,38 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,62 Prozent.

Insgesamt war Solaria Energia zuletzt 1,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at