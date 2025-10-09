IBEX Holdings Aktie

IBEX Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: BMG468651044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 15:27:43

Ibex Appoints Michael Ringman As Chief Technology Officer

(RTTNews) - ibex Ltd. (IBEX) announced Thursday the appointment of Michael Ringman as Chief Technology Officer. Ringman brings to ibex more than 25 years of technology leadership experience with both TTEC and Telus Digital.

As CTO, Ringman will lead ibex's technology strategy of building and deploying best-in-class AI solutions for its clients. He will also be responsible for global infrastructure and IT security.

Ringman will be a key leader in furthering ibex's leadership position in building differentiated AI-centric technology.

Prior to ibex, Ringman had a more than 13 year career at TELUS International, where he successfully restructured regional IT organizations into a unified shared services model.

He also spent nearly 12 years in multiple leadership positions at TeleTech Holdings Inc., including Vice President of Global Technology Infrastructure, where he managed a $40 million budget and led a team of over 80 technology professionals.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IBEX Holdings Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu IBEX Holdings Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX markiert weitere Rekordmarken -- Wall Street startet kaum bewegt -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street steigt wenig verändert in den Donnerstagshandel ein. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen