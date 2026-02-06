IBJ Leasing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IBJ Leasing präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,99 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 209,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 162,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at