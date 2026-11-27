IC Group hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat IC Group 8,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at